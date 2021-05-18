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Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Ekranlara veda eden dizilerin sayısı artmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında iki sezondur seyirci ile buluşan Benim Adım Melek isimli dizi de bu sezon final yaparak ekranlara veda edecek. Başrollerini Kutsi ile Nehir Erdoğan’ın paylaştığı dizinin final bölümünün fragmanı da yayınlandı. Peki, Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? İşte Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı…

18 Mayıs 2021 Salı 11:42
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
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Doğduğun Ev Kaderindir, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Baraj ve Sefirin Kızı dizilerinin ardından TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek de final yapıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ile Berfu Ergenekon’un kaleme aldığı ‘Benim Adım Melek’ dizisi iki sezondur seyirciyle buluşuyordu.

Başrol kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç’un yer aldığı, çekimleri Gaziantep’te devam eden Benim Adım Melek dizisine üçüncü sezonu için onay verilmedi. Benim Adım Melek dizisi 19 Mayıs Çarşamba akşamı final bölümü ile ekran hayatını sonlandıracak.

Benim Adım Melek final bölümünde neler yaşanacak?

Alpay’n ölümü sonrasında Defne ile Kerem, ne hissedeceğini bilemez bir haldedir. Babalarına olan öfkeleri onun ölümünden sonra sönmüştür… Küçük Seyitali’nin olanlardan haberi yoktur. Alpay’ın cenazesini kaldırmak onca şey sonrasında yine Karadağlara kalmıştır. Ancak bu cenazeye sürpriz bir cenaze daha eklenecektir. Melek ile Halil, Alpay’ın ölümü sonrasında Kenan’ın peşine düşecek. Funda ise oldukça paniktir. Mektupları öğrenen Kenan, onun da peşine düşer.

Otelden atılan Funda parası olmadan sokaklarda kalır. Bir yandan da hayatının tehlikede olduğunu düşünen Funda’nın yardımına yine Halil ile Melek yetişir ve Funda’yı locada saklarlar. Halbu ki Kenan çoktan hayatına son vermiştir.

Kenan’ın intiharından henüz kimsenin haberi yoktur. Polisler her yerde Kenan’ı ararken oğlunun yanında yatan cansız bedenini nasıl keşfedecekler?

Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer ile Zümrüt bunu öğrenince ne yapacak? Vildan, Ömer ile Zümrüt’ü affedecek mi? Vildan’ın mektuplardan haberi olmadığı nasıl ortaya çıkacak? Kenan’ın arkasında bıraktığı izler 15 yıl sonrasını nasıl etkileyecek? Melek tamamen iyileşecek mi? Hepsinin cevabı bu akşam yayınlanacak final bölümünde!



Son Güncelleme: 18.05.2021 11:42
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