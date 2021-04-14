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Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?

Benim Adım Melek dizinin 61.bölüm fragmanında Mithat’ın vurulduğu görüldü. Bu görüntülerin ardından Benim Adım Melek Mithat öldü mü, Saim Güveloğlu diziden ayrılacak mı ve ölecek mi soruları gündem oldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 20:49
Benim Adım Melek Mithat öldü mü? Saim Güveloğlu diziden mi ayrılacak, ölecek mi?
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Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizinin merakla beklenen 61.yeni bölümünde ilk fragman yayınlandı. Yayınlana fragmanda dizinim sevilen karakterlerinden Mithat’ın vurulduğu görüldü. Dizinin sevenleri bu sahnenin ardından Mithat karakterine hayat veren Saim Güveloğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağını gündem getirdi.

Benim Adım Melek Mithat ölecek mi?

Dizinin yayınlanan 61.yeni bölüm fragmanında Mithat’ın vurularak yere yığıldığı görüldü. Şok eden fragmanın ardından Mithat karakteri ölecek mi soruları gündem oldu. Konuyla ilgili dizinin resmi sayfasından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak fragmanın devamında Mithat’ın hastaneye kaldırıldığı görüldü. Yayınlanan ikinci fragmanda ise bir cenaze sahnesine yer verildi. Bu iki kesit Mithat’ın öldüğü yönünde anlaşılsa da, konu 61.bölümün yayınlanmasıyla kesinleşecek.

Benim Adım Melek oyuncuları

Benim Adım Melek dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda




Son Güncelleme: 14.04.2021 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Benim Adım MelekDiziTRTMithat
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