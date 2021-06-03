Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Nehir Erdoğan ile Kutsi’nin rol aldığı Benim Adım Melek dizisi en çok izlenen diziler arasında yer almaya devam ediyor. Dizide Seyit Ali’nin küçük oğlu Mithat karakterini canlandıran Saim Güveloğlu, oyunculukta gösterdiği performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Saim Güveloğlu kimdir?

1 Ocak 1985 tarihinde Adana’da doğan Saim Güveloğlu, ilköğretim ve ortaöğretimini Ankara’da tamamlamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yönetmenlik yüksek lisans yaptı. Tiyatro yönetmenliği yapıyor ve kısa film çekiyor.

Saim Güveloğlu yönetmenliğini yaptığı kısa filmler

2014 – Gülümse

2014 – Kurmaca

2013 – Abbasağa Parkı Forumu

2008 – Kahraman

2008 – Yangın