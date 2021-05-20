Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?

Benim Adım Melek, TRT1’in sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizi bu hafta 19 Mayıs Çarşamba akşamı 66. bölümü ile seyirciye veda ediyor. Dizinin neden bittiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Gaziantep’te çekilen dizi üç sezon boyunca yayın hayatına devam etmişti.

Benim Adım Melek oyuncuları

Nehir Erdoğan

Kutsi

Şerif Sezer

Mustafa Mert Koç

Rabia Soytürk

Ulvi Kahyaoğlu

Ece Özdikici

Hande Kaptan

Muharrem Türkseven

Poyraz Ar

Mehmet Çevik

Kadim Yaşar

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Şebnem Zorlu

Saim Güveloğlu

Yağmur Özbasmacı

Burçin Birben

Birsel Dürülü

Yağmur Uzunoğlu

Halil İbrahim Yılmaz