Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?

Benim Adım Melek, TRT1’in sevilen dizileri arasında yer alıyordu. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizi bu hafta 19 Mayıs Çarşamba akşamı 66. bölümü ile seyirciye veda ediyor. Dizinin neden bittiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Gaziantep’te çekilen dizi üç sezon boyunca yayın hayatına devam etmişti.
Benim Adım Melek oyuncuları
Nehir Erdoğan
Kutsi
Şerif Sezer
Mustafa Mert Koç
Rabia Soytürk
Ulvi Kahyaoğlu
Ece Özdikici
Hande Kaptan
Muharrem Türkseven
Mehmet Çevik
Kadim Yaşar
Zeyno Eracar
Nizam Namidar
Şebnem Zorlu
Saim Güveloğlu
Yağmur Özbasmacı
Burçin Birben
Birsel Dürülü
Yağmur Uzunoğlu
Halil İbrahim Yılmaz
Son Güncelleme: 20.05.2021 18:47