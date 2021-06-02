İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri Kimdir? Sinem Karel dizideki rolü ve hayatı

2 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri Kimdir? Sinem Karel dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 2 Haziran 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri Kimdir? Sinem Karel dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 2. Sezonuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Diziye yeni katılan Aslı karakteri Benim Adım Melek hayranları tarafından araştırılmaya devam ederken aynı zamanda pek çok kişi Aslı karakterine hayat veren Sinem Karel Gürtekin’i de araştırmaya başladı.

Benim Adım Melek Aslı

Almanya’da doğup büyüyen Aslı akrabalarının yanına Türkiye’ye Gaziantep’e gelmiştir. Çok açık sözlü olan Aslı Kerem ile tanışmıştır. Sürekli bir yerlerde Kerem ile karşılaşan Aslı en son Kerem’e telefon numarasını verir.

Benim Adım Melek Aslı kimdir? Sinem Karel Gürtekin kimdir?

4 Mart 1994’te Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu 1.74 boyundadır ve 54 kilodur. Sinem Karel Gürtekin Nişantaşı Üniversitesi Medya Bölümü mezunudur. Oyunculuğa başlamadan önce Kral TV, SHOW TV’de sunuculuk yapan Gürtekin ilk defa 2011 yılında Yalan Dünya dizisinde Elfe karakteri ile oyunculuğunu göstermiş ve büyük beğeni toplamıştır.

Sinem Karel Gürtekin görev aldığı yapımlar

  • 2011 – Yalan Dünya - Elfe
  • 2015 – Mayıs Kraliçesi - Sema
  • 2017 – Kanatsız Kuşlar - Emel
  • 2018 – Çukur - Sultan Anne (Gençliği)
  • 2020 – Benim Adım Melek - Aslı

Sinem Karel Gürtekin sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Gürtekin’in İnstagram hesabında 353 gönderi bulunmaktadır. Ciddi bir takipçi kitlesi olan güzel oyuncunun 20,4 binden fazla takipçisi ve hayranı bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinem Karel Gürtekin KimdirAslıBenim Adım Melek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Berat Rüzgar Özkan kimdir? Kaç yaşındadır?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Koray Elibol kimdir? Koray Elibol nereli, kaç yaşında? Koray Elibol hangi projelerde yer aldı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fox Tv Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam dizisi ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?
Gelinim Mutfakta Esra neden yok, ne ameliyatı oldu? Esra'nın hastalığı ne?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Gerçek adı ne? Erkan Avcı oynadığı diziler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı ne? Tarık Emir Tekin oynadığı diziler
Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Sezen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri Kimdir? Sinem Karel dizideki rolü ve hayatı
Kefaret Başkomiser Sinan kimdir? Mert Fırat’ın yer aldığı diziler
Emanet 193. bölüm Kanal 7 canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Maraşlı Hamiyet kimdir? Güneş Hayat hakkında bilgiler
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
İlk emekli maaşımı ne zaman alabilirim, ne zaman ödenir?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Seksenler dizisi Suna kimdir? Gerçek adı ne? Eda Akalın oynadığı diziler
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
ATV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba ATV dizi, film ve programları
Günlük burç yorumları; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.