İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri kimdir?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri kimdir? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 23.12.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri kimdir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 2. Sezonuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Diziye yeni katılan Aslı karakteri Benim Adım Melek hayranları tarafından araştırılmaya devam ederken aynı zamanda pek çok kişi Aslı karakterine hayat veren Sinem Karel Gürtekin’i de araştırmaya başladı.

Benim Adım Melek Aslı

Almanya’da doğup büyüyen Aslı akrabalarının yanına Türkiye’ye Gaziantep’e gelmiştir. Çok açık sözlü olan Aslı Kerem ile tanışmıştır. Sürekli bir yerlerde Kerem ile karşılaşan Aslı en son Kerem’e telefon numarasını verir.

Benim Adım Melek Aslı kimdir? Sinem Karel Gürtekin kimdir?

4 Mart 1994’te Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu 1.74 boyundadır ve 54 kilodur. Sinem Karel Gürtekin Nişantaşı Üniversitesi Medya Bölümü mezunudur. Oyunculuğa başlamadan önce Kral TV, SHOW TV’de sunuculuk yapan Gürtekin ilk defa 2011 yılında Yalan Dünya dizisinde Elfe karakteri ile oyunculuğunu göstermiş ve büyük beğeni toplamıştır.

Sinem Karel Gürtekin görev aldığı yapımlar

  • 2011 – Yalan Dünya - Elfe
  • 2015 – Mayısıs Kraliçesi - Sema
  • 2017 – Kanatsız Kuşlar - Emel
  • 2018 – Çukur - Sultan Anne (Gençliği)
  • 2020 – Benim Adım Melek - Aslı

Sinem Karel Gürtekin sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Gürtekin’in İnstagram hesabında 353 gönderi bulunmaktadır. Ciddi bir takipçi kitlesi olan güzel oyuncunun 20,4 binden fazla takipçisi ve hayranı bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinem Karel Gürtekin KimdirAslıBenim Adım Melek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Olay TV'nin 25 Aralık'ta yayın hayatını sonlandıracağı iddia edildi!
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Ersan Duru nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin'in hayatı!
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Erkan Avcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin kimdir?
Sadakatsiz Asya kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen yaşı ve oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Suhandan kimdir? Pelin Abay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Benim Adım Melek dizisindeki Aslı karakteri kimdir?
Arda ile Omuz Omuza 15 Aralık 2019 yeni bölüm konuğu belli oldu!
Bizim Aile filmi konusu nedir? Bizim Aile filmi oyuncuları konusu ve fragmanı
Torun bakım maaşı nedir? Kimlere ödenir? Torun bakma maaşı şartları ve başvuru detayları
Savaşçı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor? Savaşçı sezon finali mi aptı?
2021 Paskalya Bayramı hangi güne denk geliyor, ne zaman başlıyor?
Emanet reyting sonuçları nasıl? Emanet izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
İstanbul 2021 UKOME taksi, minibüs, dolmuş fiyatları ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar? İstanbulkart zam var mı?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Elektronik Egzoz Denetleme Sistemi (EGEDES) nedir, nasıl çalışır? Yeni egzoz muayene sistemi EGEDES detayları
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Sihirli Annem dizi oyuncusu Çilek kimdir? Belinay Süvari hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.