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Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Benim Adım ne zaman final yapacak?

TRT 1 kanalının sevilen dizisi olan Benim Adım Melek son bölümleriyle seyircisine finale doğru gidiyor izlenimi uyandırdı ve izleyiciler bu izlenimlerini sosyal medyada paylaşarak dile getirdi. Peki Benim Adım Melek dizisi bu sezon final mi yapacak?

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:07
Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Benim Adım ne zaman final yapacak?
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TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan, seyircinin severek izlediği Benim Adım Melek dizisinin son bölümünden sonra dizinin sevenleri dizi final mi yapacak diye merak etmeye başladılar. 2. sezon içerisinde olan Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Melek’in hastalığının iyice kötüye giderek hastanede yatmasından sonra izleyiciler dizi final mi yapacak yoksa 3. sezon çekimleri yapılacak mı diye araştırmaya başladılar. Sosyal medya ile yapılan paylaşımlarda dizinin final yapacağı iddiaları büyük yer tutuyor. Peki Benim Adım Melek dizisi final mi yapacak yoksa yeni sezona devam mı edecek?

Benim Adım Melek dizisi final mi yapacak?

Geçtiğimiz günlerde ekranlara 48. bölümü gelen Benim Adım Melek dizisinde yaşanılanlar 2. sezonunda olan dizinin finale girip girmeyeceğine dair soruları akıllara getirdi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre dizinin reytingleri düştüğü için final yapabileceği yönündeyken dizinin yönetmeni olan Cem Akyoldaş bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Senaryosunu Berfu Ergenekon ve Nilüfer Özçelik’in ele aldığı dizi hakkında Akyoldaş, diziye başlamadan önce en az üç sezon olarak bir plan çizildiğini ve dizinin reytinglerinin gayet iyi bir seviyede olduğunu belirtti. Akyoldaş’ın yaptığı açıklamaya göre Benim Adım Melek dizisi final yapmayarak yeni sezonda üçüncü sezonu ile izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. 



Son Güncelleme: 17.02.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Benim Adım Melek
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