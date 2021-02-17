Benim Adım Melek dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Benim Adım ne zaman final yapacak?

Benim Adım Melek dizisi final mi yapacak?
Geçtiğimiz günlerde ekranlara 48. bölümü gelen Benim Adım Melek dizisinde yaşanılanlar 2. sezonunda olan dizinin finale girip girmeyeceğine dair soruları akıllara getirdi. Sosyal medyada yayılan iddialara göre dizinin reytingleri düştüğü için final yapabileceği yönündeyken dizinin yönetmeni olan Cem Akyoldaş bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Senaryosunu Berfu Ergenekon ve Nilüfer Özçelik’in ele aldığı dizi hakkında Akyoldaş, diziye başlamadan önce en az üç sezon olarak bir plan çizildiğini ve dizinin reytinglerinin gayet iyi bir seviyede olduğunu belirtti. Akyoldaş’ın yaptığı açıklamaya göre Benim Adım Melek dizisi final yapmayarak yeni sezonda üçüncü sezonu ile izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.