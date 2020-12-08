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Benim Adım Melek dizisi Gülşat karakteri kimdir? Özlem Maden hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Gülşat karakterinin kim tarafından canlandırıldığı merak edilmektedir. Dizide Gülşat karakterine Özlem Maden hayat vermektedir.

08 Aralık 2020 Salı 23:32
Benim Adım Melek dizisi Gülşat karakteri kimdir? Özlem Maden hakkında bilgiler
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Benim Adım Melek dizisinde Gülşat karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Gülşat karakterine Özlem Maden isimli oyuncu hayat vermektedir.

Benim Adım Melek Gülşat Kimdir?

Dizide Gülşat karakteri teröristler tarafından vurulan Mustafa’yı kurtarmıştır. Geçmişte abisinin hayatını kurtaran abisinin borcunu ödeyen Gülşat hafızasını kaybeden Mustafa’nın hafızasını geri getirmek içinde çabalamaktadır.

Özlem Maden Kimdir?

1987 yılının 7 Ocak gününde Sakarya’da dünyaya gelen Özlem Maden, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumuştur. Uzun yıllardır televizyon karşısında olan Maden, ilk olarak Bez Bebek dizisi ile tanınmıştır. Ardından başka dizilerde de rol almaya başlamıştır.

Özlem Maden’in Rol Aldığı Yapımlar

Benim Adım Melek

Dayan Yüreğim

Aşkın Bedeli

Umut Yolcuları

Goncakaranfil

Bez Bebek

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:32
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BenimadımmelekGülşat
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