Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor, neden final yapıyor?

Benim Adım Melek dizisi 66. bölümde final kararı aldı
Geçtiğimiz hafta 65. Bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisin son bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Gaziantep’te çekimleri yapılan dizi yeni sezonda izleyici karşısında olmayacağını resmen duyurdu. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte televizyondaki birçok dizi final kararı alacağını duyurmuştu. Final kararı alan bir diğer dizi de Benim Adım Melek oldu. Dizinin final yapma nedeni olarak son zamanlarda gelen düşük reytingler olduğu düşünülüyor.
Son Güncelleme: 17.05.2021 18:57