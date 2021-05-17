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Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor, neden final yapıyor?

TRT 1 ekranların her çarşamba 20.00’de yayınlanan Benim Adım Melek dizisi 66. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edeceğini duyurdu. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dram yüklü dizi, bir annenin ayakları üstünde kalmaya çalışması ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesini konu alıyordu. Dizi 2019’da yayın hayatına başlayarak iki sezon boyunca izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Benim Asım Melek dizisi 66. bölümde neden final yapma kararı aldı? Dizinin sevenleri için detaylar haberimizde.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57
Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor, neden final yapıyor?
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Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer Ve Mustafa Mert Koç gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı Benim Adım Melek dizisi bu hafta çarşamba günü yayınlanacak 66. bölümüyle final yapacağını duyurdu. Dizinin yönetmenliğini Cem Akyolbaş yaparken dram dolu dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme almıştı. TRT ekranların iki sezon boyunca devam eden dizinin neden final kararı aldığı merak konusu oldu.

Benim Adım Melek dizisi 66. bölümde final kararı aldı

Geçtiğimiz hafta 65. Bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisin son bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Gaziantep’te çekimleri yapılan dizi yeni sezonda izleyici karşısında olmayacağını resmen duyurdu. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte televizyondaki birçok dizi final kararı alacağını duyurmuştu. Final kararı alan bir diğer dizi de Benim Adım Melek oldu. Dizinin final yapma nedeni olarak son zamanlarda gelen düşük reytingler olduğu düşünülüyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Benim Adım MelekFinal
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