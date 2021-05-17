Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor, neden final yapıyor?

Benim Adım Melek dizisi 66. bölümde final kararı aldı

Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer Ve Mustafa Mert Koç gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığıdizisi bu hafta çarşamba günü yayınlanacak 66. bölümüyleyapacağını duyurdu. Dizinin yönetmenliğini Cem Akyolbaş yaparken dram dolu dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme almıştı. TRT ekranların iki sezon boyunca devam eden dizinin neden final kararı aldığı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta 65. Bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizisin son bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Gaziantep’te çekimleri yapılan dizi yeni sezonda izleyici karşısında olmayacağını resmen duyurdu. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte televizyondaki birçok dizi final kararı alacağını duyurmuştu. Final kararı alan bir diğer dizi de Benim Adım Melek oldu. Dizinin final yapma nedeni olarak son zamanlarda gelen düşük reytingler olduğu düşünülüyor.