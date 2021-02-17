Benim Adım Melek dizisi final mi yapacak, devam edecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek’in izleyicileri final kararı verebileceğini düşünüyor. Hikayesi ile uzun zamandır izleyici karşısına çıkan ve sevilen dizi reyting düşüşü yaşıyordu. Son zamanlarda reytinglerini toparlayan dizi eski reyting oranlarına göre hala düşüş yaşıyor. Bu durum sosyal medyada da çok konuşuldu.

Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi isimler yer alıyor.

En son 48. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizide yaşanılanlar final yapılacağını düşündürüyor. Bu konu üzerine dizinin yönetmen koltuğunda oturan Cem Aksoy açıklama yaptı. Senaryosunu Berfu Ergenekon ve Nilüfer Özçelik’in üstlendiği dizi için yönetmen dizinin en az üç sezon olarak planlandığını ve reytinglerinde gayet iyi olduğunu söyledi.

Açıklamalar kapsamında dizinin final yapma düşüncesi olmadığı ve üçüncü sezonda da izleyici karşısında olacağı öğrenildi.

Benim Adım Melek dizisinin konusu

Melek, anneliğin tüm zorluklarını yaşayan ve çocukları için her şeyi yapabilecek bir kadın. Dizi de bu konu etrafında ilerliyor. Melek’in baba ocağına dönmesi ve çocuklarla yeni bir hayat kurması ile başlayan dizi de Melek karakterine Nehir Erdoğan cam veriyor. Dizi de hasta bir annenin ayakta kalma çabası ele alınıyor.

Melek bir yandan kızı Defne ile uğraşırken bir yandan da oğulları Seyit Ali ve Kerem ile ilgileniyor. Defne, asi karakteri ile dikkat çekerken küçük oğlu Seyit Ali ise tatlılığı ile dikkat çekiyor.