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Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel'in hayatı ve yer aldığı diziler

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel'in hayatı ve yer aldığı diziler haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:16
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakteri kimdir? Sinem Karel'in hayatı ve yer aldığı diziler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin 2. Sezonuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Diziye yeni katılan Aslı karakteri Benim Adım Melek hayranları tarafından araştırılmaya devam ederken aynı zamanda pek çok kişi Aslı karakterine hayat veren Sinem Karel Gürtekin’i de araştırmaya başladı.

Benim Adım Melek Aslı

Almanya’da doğup büyüyen Aslı akrabalarının yanına Türkiye’ye Gaziantep’e gelmiştir. Çok açık sözlü olan Aslı Kerem ile tanışmıştır. Sürekli bir yerlerde Kerem ile karşılaşan Aslı en son Kerem’e telefon numarasını verir.

Benim Adım Melek Aslı kimdir? Sinem Karel Gürtekin kimdir?

4 Mart 1994’te Mersin’de dünyaya gelen güzel oyuncu 1.74 boyundadır ve 54 kilodur. Sinem Karel Gürtekin Nişantaşı Üniversitesi Medya Bölümü mezunudur. Oyunculuğa başlamadan önce Kral TV, SHOW TV’de sunuculuk yapan Gürtekin ilk defa 2011 yılında Yalan Dünya dizisinde Elfe karakteri ile oyunculuğunu göstermiş ve büyük beğeni toplamıştır.

Sinem Karel Gürtekin görev aldığı yapımlar

  • 2011 – Yalan Dünya - Elfe
  • 2015 – Mayısıs Kraliçesi - Sema
  • 2017 – Kanatsız Kuşlar - Emel
  • 2018 – Çukur - Sultan Anne (Gençliği)
  • 2020 – Benim Adım Melek - Aslı

Sinem Karel Gürtekin sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını son derece aktif kullanan Gürtekin’in İnstagram hesabında 353 gönderi bulunmaktadır. Ciddi bir takipçi kitlesi olan güzel oyuncunun 20,4 binden fazla takipçisi ve hayranı bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:16
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Sinem Karel Gürtekin KimdirAslıBenim Adım Melek
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