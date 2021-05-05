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Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Son bölümün ardından izleyiciler Benim Adım Melek 65.yeni bölüm fragmanı izle, son bölüm özetini araştırmaya başladı. Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 23:30
Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
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Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı ile Çarşamba akşam TRT 1 ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Her bölümü ilgiyle takip edilen Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizde izleyebilirsiniz. Başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizi son bölümüyle çok beğenilmişti.

Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı izle, Benim Adım Melek 65.bölüm 12 Mayıs Çarşamba günü TRT 1’den ekranlara gelecek.

Benim Adım Melek 65.bölüm fragmanı

Benim Adım Melek 65.bölüm canlı yayın 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Çarşamba saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Benim Adım Melek 65.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 65.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Benim Adım Melek bu hafta yayınlanacak mı, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Benim Adım Melek 65.bölüm Çarşamba günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Benim Adım Melek son bölümde ne oldu?

Alpay yakalanması korkusuyla saklanırken, Kenan Halil’i ikna etmeyi sonunda başarır. Olayları kontrol altında tutan Kenan bir yandan da handakilere Alpay’ı aradığına ikna etmiştir. Alpay kurtulma umuduyla aç bir şekilde kilitli odada beklemektedir. Kenan aynı zamanda Funda’yı evden atmak için plan yapmaktadır.

Funda şikayetini çeker ve Kerem çıkar çıkma Funda’ya olan öfkesini kusacaktır. Melek ve Seyitali Kerem için endişelenirken, onun başında bir iş geldiğini düşünmektedir. Kerem herkesin önünde bu endişeye son vermek için acılardan uzaklaşmak için gitmeye karar verir.

Benim Adım Melek konusu ne?

Melek, üç çocuğuyla birlikte babasının evine geri döner. Güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olan Melek’in başına buyruk ve gözü yüksekte olan kızı Defne ile futbol sevgisi yüzünden kendisini kaybeden, başına gelenlerden akıllanmayan oğlu Kerem ve en küçük oğlu Seyit Ali ile onları büyütmek için çalışmaktadır. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı olsa da bazı sorunla zamanla baş edilemez hale gelir.

Benim Adım Melek oyuncuları kim?

Başrolünde Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı Benim Adım Melek dizisinde ikiliye Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 23:30
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Benim Adım MelekFragmanTrt 1
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