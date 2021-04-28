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Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek 63.yeni bölümüyle 28 Nisan 2021 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Benim Adım Melek son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:20
Benim Adım Melek 63. bölüm TRT 1 canlı izle – 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 28 Nisan Çarşamba günü 63.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Her hafta Çarşamba günü saat 20:30’da ekranlara gelen dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor.

Benim Adım Melek son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Halil olan biten her şeyi Kenan’ın yaptığı düşünür ve işin peşine düşer. Ancak kimse ona inanmaz. Kenan’ı Alpay’ın sakladığından emin olan Halil, Alpay’ın evine gider.

Bir yandan da Melek gözaltına alınan oğlunu gözyaşlarıyla izler. Ömer ise tayin işleriyle uğraştığında hiçbir şeyden haber yoktur. Ömer gidip gitmemek konusunda ailesi ve Defne arasında tercih yapacak ancak bu tercih onun için hiç kolay olmadı.

Benim Adım Melek konusu ne?

Melek, üç çocuğuyla birlikte babasının evine geri döner. Güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olan Melek’in başına buyruk ve gözü yüksekte olan kızı Defne ile futbol sevgisi yüzünden kendisini kaybeden, başına gelenlerden akıllanmayan oğlu Kerem ve en küçük oğlu Seyit Ali ile onları büyütmek için çalışmaktadır. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı olsa da bazı sorunla zamanla baş edilemez hale gelir.

Benim Adım Melek 63.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 28.04.2021 23:20
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