Benim Adım Melek 62. Bölüm TRT 1 tek parça izle 21 Nisan Çarşamba

Benim Adım Melek 62. bölümü, 21 Nisan 2021 Çarşamba günü TRT1 ekranlarına geldi.

Benim Adım Melek 62. bölümünde neler yaşandı?

Alpay'a ulaşamayan Funda, Adana'da duramaz ve Antep'e döner. Alpay yurtdışına kaçmak için günü beklerken Kerem, Funda'nın döndüğünü duyar ve babasını bulmak için kapıya doğru eğilir. Funda ile tartıştıktan sonra konağa dönen Kerem, polis tarafından durdurulur. Melek ve Halil de Alpaya'yı takip ediyor. Halil, olanlara Kenan'ın karıştığından şüphelenir. Ancak kimseyi ikna edemeyince Kenan'ın peşine düşer. Alpaya'yı sakladığından neredeyse emin olan Halil, Kenan'ın evine baskın yapar. Halil Alpay'ı orada bulacak mı? Melek Kerem'in Fundy'nin bebeğini kastettiğini öğrenince oğlu önünde durdurulursa ne yapacak? Ömer toplantıları yarıda kesebilecek mi yoksa ailesini ve Defne'yi geride bırakmak zorunda kalacak mı? Kerem, kendisine yöneltilen iftiradan kurtulabilecek mi?

Benim Adım Melek 61. bölümünde neler yaşandı?

Zeynel yeni kardeşini, Kerem ise duygularını anlatamadığı İkra'yı kaybetti. Bu cinayete tanık olan Mithat, aldığı darbeler sonucu çok kan kaybeden bir hastanede canı için mücadele ediyor. Herkes acıdan mahvolurken, ona kimin sebep olduğunu bulmaya çalışırlar. Öfkelenen Alpay, ne yaptığını anlamadığı sırada Kenan tarafından kaçırıldı. Alpay cinayetinden pişman olup aklını kaçırırken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek bunu herkesten gizler. Kenan gerçekten ağabeyim dediği Alpay'a yardım edecek mi, yoksa arkasında ne yaptığını düşünecek mi? Melek ve Halil hastane ile karakol arasında gidip gelirken suçluyu da yakalamaya çalışıyorlar. Funda, her şeyden habersiz Alpaya yolunu izler. Alpaya'ya ulaşamazsa Kenan'a sarılır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Şirhan konağında bir deprem daha olur. Shawaramar'ın öfkeli kararı ayaklarındaydı ama bu sefer Sylhans Defne'ye yakın kaldı. Kerem iç ağrısıyla nasıl baş edeceğini bilmiyor ama somon yumurtasını babasının öldürdüğünü hissediyor. Kenan, Alpei'ye ihanet edecek mi? Kerem'in babasının katil olduğunu bilmesine kim engel olabilir?

Benim Adım Melek konusu

Anneliğin, sorunları olduğunu ve asla vazgeçmediğini, çocuklarının hayatına sıkı sıkıya sarıldığını vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in ailesi ve çocuklarıyla yaşamını tekrardan inşaa etmesini konu ediniyor.

Nehir Erdoğan'ın karakterini canlandırdığı dizide, annesinin hayatta kalma mücadelesine ve üç yaşındaki oğlunun mücadelesine odaklanıyor. Melek, büyük kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) bağımsızlığını ve isyanını yaşarken, üç çocuğuyla birlikte babasının evine dönecek. Futboldan dolayı oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) başına gelenler kavgacı tarafını ortaya çıkaracak. Bu arada, Melek’in en küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar), her durumda mutlu karakteri ve doğal özelliklerinin yanı sıra her zaman annesinin mutluluğunun kaynağı olacaktır.

Benim Adım Melek 62. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek 62. bölüm izle

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