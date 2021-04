Benim Adım Melek 61. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 61.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından çarşamba akşamı saat 20.00’da izleyicisi ile buluşacak. Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen dizi hüzünlü senaryoları ile izleyiciyi ekrana kitlerken 60.bölüm çok konuşuldu. Bir önceki bölüm 60.bölümü izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Benim Adım Melek 61.bölüm’de neler olacak?

Benim Adım Melek dizisinin 61.bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından Zeynel, kavuştuğu kardeşine Kerem ise duygularını söylemediği İkra’yı kaybeder. Cinayet kurban giderken tanık Mithat ise olay sırasında aldığı darbeler sonucunda kan kaybeder ve hastanede yaşam mücadelesi verir. Dizide herkes bu acı olayın kimin yaptığını öğrenmeye çalışırken bu duruma üzülen Alpay, yaptıklarının bilincine varamadan Kenan Alpay’ı kaçırır. Alpay ise işlediği cinayetten pişman ve aklını yitirecek duruma gelirken Kenan onu kaçırır ve herkesten saklar. Funda her şeyden habersiz Alpay’ın yolunu bekler. Alpay’a ulaşamayan kişiler tedirginlik yaşarken bu sırada Şirhan konağında ise başka olaylar oluyor. Şirhanlar bu sefer Defne’nin yanında durur. İkra’nın katili babası olduğu duyulan dizide Kenan Alpay’a neler yapacak?





Benim Adım Melek 60.bölümde neler oldu?

Bir önceki bölümde Melek ve Halil hayal ettiği mutluluğa kavuşurken iki aile bu mutlu günü beklemek için son hazırlıklarını yapar. Cumali ve Seyit Ali dünür olmak için can atarken Defne ve Ömer de dedelerinin mutluluklarına şahit olarak yardım eder. Adana’da Alpay Halil davetiye gönderirken herkes bu duruma sinirlenir. Funda engellemeye çalışsa da işe yaramaz ve Gaziantep’e gider. Kenan çarşı da Vildan ile karşılaşır ve alışveriş listesini ele geçirir. Listeyi ele geçiren Kenan yazılanları gördükten sonra deli olur ve olaylar karışır.

Benim Adım Melek dizisini konusu nedir?

TRT 1 ekranlarının kaliteli projeleri arasında yer alan Benim Adım Melek dizisi bir annenin çocukları için verdiği mücadeleyi anlatır. 3 çocuğa sahip Melek isimli anne her şeyi çocukları için göze alırken onların zarar görmesini istemez. Nehir Erdoğan Melek karakterine can verirken dizide bir diğer başrol ise Kutsi yer almaktadır.

Üç çocuklarından en büyük kızı Defne, asi ve inatçı yapısı ile genellikle annesine zorluk çıkarırken başına buyruk davranışları her zaman annesine ayak bağı olur. Defne karakterine can veren Rabia Soytürk’tür. Bir diğer ortanca oğlu Kerem ise futbol sevdası ile başına gelmeyen kalmasa da hayalinden vazgeçmiyor. Kerem karakterine can veren Ulvi Kahyaoğlu’dur. En küçük oğlu Seyit Ali ise her zaman pozitif bakan, mutlu sevecen bir çocuğu oynamaktadır. Seyit Ali karakterine can veren Poyraz Ar’dır.

Benim Adım Melek dizisinin TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Benim Adım Melek dizisi 61.bölüm fragmanı