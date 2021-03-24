Benim Adım Melek 58. bölüm TRT1 canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Benim Adım Melek yeni son bölüm izle

TRT 1 kanalında Benim Adım Melek dizisinin 57. Bölümü ekranlara geldi. Dizi tutkunları, 57. Bölüm sonrasında şimdi de Benim Adım Melek 58. Bölümünü merak etmeye başladılar. Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? Sorusu merak ediliyor.
Benim Adım Melek 57. bölümü izle
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Benim Adım Melek dizisinin konusu
Melek yaşadıklarından dolayı üç çocuğu ile babasının evine dönerken bir yandan gözü yükseklerde kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) özgürlüğü ve isyankarlığı ile diğer yandan oğlunun başına gelenlerle mücadele edecek. Kerem (Ulvi Kahyaoğlu) futbola olan aşkı ve dövüşe yatkın tavırlarıyla uğraşacaktır. Öte yandan küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar), her durumda hoşuna gidecek bir şeyler bulacak canlı karakteri sayesinde annesi için her zaman bir neşe kaynağı olacaktır.
Benim Adım Melek 58. yeni bölüm ve fragmanı izle
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