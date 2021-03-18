Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1
TRT 1’in sevilen dizisi Benim Adım Melek, çarşamba akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, 58. bölümü ile 24 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Biz de haberimizin içeriğinde 58. bölümün fragmanına ve 57. bölümün özetine yer verdik. İşte, Benim Adım Melek dizisinin 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak 58. bölümünün fragmanı...
18 Mart 2021 Perşembe 16:40
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TRT 1’in sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek, 58. bölümü ile 24 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Kutsi, Nehir Erdoğan, Kaan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, TRT’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Biz de haberimizin içeriğinde, Benim Adım Melek dizisinin 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 58. bölümünün fragmanına ve 57. bölümde neler olduğuna yer verdik.
57. bölümde neler olmuştu?
Bir süredir hastanede yatan Alpay, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra Seyitali ile anlaşma yapan Alpay, ifadesini bu anlaşmaya göre değiştirecek. Bunun karşılığında da konağın yeni sahibi Alpay olacak. Ancak bu anlaşmayı Cumali engellemek ister.
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