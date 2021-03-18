Benim Adım Melek 58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TRT 1

57. bölümde neler olmuştu?

’in sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi, 58. bölümü ile 24 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak. Kutsi, Nehir Erdoğan, Kaan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizi, TRT’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Biz de haberimizin içeriğinde, Benim Adım Melek dizisinin 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 58. bölümünün fragmanına ve 57. bölümde neler olduğuna yer verdik.

Bir süredir hastanede yatan Alpay, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra Seyitali ile anlaşma yapan Alpay, ifadesini bu anlaşmaya göre değiştirecek. Bunun karşılığında da konağın yeni sahibi Alpay olacak. Ancak bu anlaşmayı Cumali engellemek ister.

58. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba