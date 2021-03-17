Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 57.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 57.bölümü 17 Mart Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?
Alpay her adımda Alpay’ı karşısında bulmaktan sıkılmış ve ondan kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalışır. Cumali, Seyitali ve Kerem olanlardan habersiz bir şekilde Alpay’ı ikna etmeye devam etmektedir.
Benim Adım Melek 57.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.
Son Güncelleme: 17.03.2021 20:35