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Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle

Benim Adım Melek 57.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin sevenleri 17 Mart Çarşamba TRT 1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:35
Benim Adım Melek 57. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek 57.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin 57.bölümü 17 Mart Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Benim Adım Melek son bölümde neler oldu?

Kenan uzun süredir Vildan’la konuşmak için bekliyordu. Vildan ile karşılaşan Kenan sonunda Vildan ile konuşur ve ona olan aşkını anlatır. Şirhanlar ve Karadağlar ise Alpay’ı ikna etmeye çalışmaktadır. Kenan da Alpay’ı çok sıkıştırır.

Alpay her adımda Alpay’ı karşısında bulmaktan sıkılmış ve ondan kurtulmak için bir şeyler yapmaya çalışır. Cumali, Seyitali ve Kerem olanlardan habersiz bir şekilde Alpay’ı ikna etmeye devam etmektedir.

Benim Adım Melek 57.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 17.03.2021 20:35
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