Beni Çok Sev oyuncuları kim? Netflix'te yayınlanacak filmin başrolleri belli oldu!

Korona virüs dönemi ile birlikte sinemaların eskisi kadar seyirci bulamamasının ardından Beni Çok Sev adlı film Netflix’e satıldı. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin bulunduğu filmin Ocak 2021 tarihinden itibaren Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

Filmin yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yapıyor. Yedinci Koğuştaki Mucize’nin yönetmeni olan Mehmet Ada Öztekin, filmin konusunu beğendikten sonra çekmek istediğini belirtmiştir. O3 Medya tarafından hazırlanan filmin kadrosunda Songül Öden, Ercan Kesal ve Sarp Akkaya bulunuyor.

Beni Çok Sev oyuncuları

Sarp Akkaya

1980 İstanbul doğumlu olan Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Birçok tiyatro oyununda rol alan yakışıklı oyuncu, Ezel dizisinde oynadığı Tefo karakteri ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilmiştir. Suskunlar, Söz ve Paramparça gibi dizilerde boy gösteren Akkaya, son olarak Beni Çok Sev adlı filmin kadrosuna katılmıştır.

Ercan Kesal

1959 yılında Nevşehir’de dünyaya gelen Ercan Kesal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmüştür. Birçok tiyatro oyunda görev alan Kesal, son olarak Çukur dizisinde İdris karakterine hayat vermişti. Beni Çok Sev filmi kadrosuna katılan Kesal, Nazan Kesal ile evlidir.

Songül Öden

1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Songül Öden, birçok tiyatro oyununda yer almıştır. İlk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Öden, sayısız dizide boy göstermiştir. Serçe Sarayı adlı dizi ile birlikte başrol deneyimi de yaşayan güzel oyuncu, Beni Çok Sev filmi kadrosuna dahil olmuştur.