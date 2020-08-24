Beni Bırakma yeni sezonda oyuncuların giyeceği kıyafetler nelerdir?

ATV ekranlarında yayınlanan günlük dizi Beni Bırakma yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dizide yer alan oyuncuların kıyafetleri izleyiciler tarafından dikkat çekti. Yeni sezonda oyuncuların giydiği kıyafetleri araştıran izleyiciler dizideki oyuncuların fotoğraflarını çekerek kıyafetlerini bulmaya çalışıyor.

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Yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Emrah Akduman, Esengül Aypek gibi isimlerin diziye yeni sezonda katılması kesinleşirken, Özlem Boyacı, Gökberk Yıldırım ve Eylül Çelik gibi birçok isminde dizide yer alması bekleniyor.

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Eylül ayından itibaren yeni sezonu ile hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Beni Bırakma dizisinde yer alan yeni oyuncuların kıyafet ve aksesuarlarına ilişkin detaylı bilgi henüz paylaşılmamıştır.

Dizide günlük tarzda giyinen kişiler fazla iken, kullanılan aksesuarlar dizi takipçileri tarafından geçen sezonlarda merak edilmiştir. Dizinin yeni sezonunun başlaması ile birlikte oyunculara ait kıyafet ve aksesuarlara ait bilgiler de paylaşılacaktır.