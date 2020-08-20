Beni Bırakma yeni kadın başrolü Eda Nur Gülbudak kimdir? Eda Nur Gülbudak hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma’nın yeni kadın başrol oyuncusu Eda Nur Gülbudak oldu. 3. sezonunda Berkay Veli, Merve Üçer ve Sude Doğar ile yolların ayrılmasına karar verildiği Gülbudak dizinin yeni kadın başrolü olacak. Gülbudak’ın dizideki partnerinin ise Gökberk Yıldırım olacağı belirtildi.

Eda Nur Gülbudak kimdir?

Ebru Ay koçluğunda yetiştirilen Eda Nur Gülbudak, ilk dizi tecrübesini Beni Bırakma’nın kadın başrolü olarak yaşayacak. Focus Film tarafından açılan oyuncu seçmelerinde güzelliğiyle dikkat çeken Gülbudak, 2019 yılında 7 adlı filmde rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. Lise hayatından bu yana tiyatro sahnelerinde boy gösteren Gülbudak, Chubbuck sistemiyle oyunculuk dersleri aldı.