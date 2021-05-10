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Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? ATV Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Atv'nin hafta içi her gün yayınlanan dizisi Beni Bırakma tüm hızıyla yeni bölümlerine devam ediyor. Beni Bırakma dizisinin yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek? Beni Bırakma dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu ne? Merakla beklenen yeni bölümleri hakkında haberimizde derledik. İşte detaylar..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:39
Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? ATV Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
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Atv'nin gündüz kuşağı dizilerinde yer alan ve hafta içi her gün ekranlara gelen Beni Bırakma, heyecanlı konusuyla yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin izleyicisi oldukça fazla olan dizide her gün ne olacağı merakla izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin seyircisi her gün fragmanını bekliyor.

Dizi bir haftalık tatile girme haberiyle gündeme geldi. Elinde yeterli sayıda bölümü bulunmayan dizi, çekimleri durdurdu. Ramazan Bayramı öncesi çekimleri bıraktı. Oyuncular bayram tatiline çıktı. Yeni bölümleri bayramdan sonraya kaldı. 

6 Mayıs saat 14.00'de ekrana gelmeyen Beni Bırakma dizisinin izleyenleri merak etti. Sosyal medya üzerinden araştırmaya başladılar. 

Beni Bırakma dizisinin şu anlık yeni bölümleri yerine eski bölümleriyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Mayıs ayının sonunda sezon finali yapması beklenen dizi, 2021-2022'de ekranlara gelmeye devam edecek. 




Son Güncelleme: 10.05.2021 13:39
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Anahtar Kelimeler:
ATVBeni BırakmaGünlük Dizi
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