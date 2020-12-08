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Beni Bırakma Vedat kimdir? Kaan Yalçın hakkında bilgiler

Beni Bırakma dizisinde Vedat karakteri merakla araştırılmaya başlandı. İşte Kaan Yalçın hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma Vedat kimdir? Kaan Yalçın hakkında bilgiler
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Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterine hayat veren oyuncu Kaan Yalçın’dır.

Beni Bırakma Vedat kimdir?

Vedat karakteri, yaşını almış birisidir. Eşi Esin ise paraya çok fazla değer vermekte ve ailesini de bu anlamda yönlendirmektedir. Özellikle de kızı Cansu’yu çok yönlendiren Esin, onun zengin birisiyle evlenmesi gerektiğini söylemektedir.

Kaan Yalçın kimdir?

1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Yalçın, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Tiyatro ile ilgilenip televizyon yapımlarında da aktif roller alan Yalçın, 2007 yılında Arka Sokaklar dizisinde Tufan karakterine hayat vererek ilk dizi tecrübesini elde etti.

Kaan Yalçın’ın daha önce rol aldığı yapımlar ise;

EDHO,

Komşular,

Bu Şehir Arkandan Gelecek,

Yeter,

Adanalı,

Memur Muzaffer,

Arka Sokaklar.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
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Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaKaan Yalçın
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