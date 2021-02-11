Beni Bırakma Tarık neden yok, diziden ayrıldı mı? ? Emrah Akduman diziye geri dönecek mi?

Beni Bırakma isimli dizide Meltem, Tarık’ı polislerin götürmesini beklemekteydi. Fakat Tarık hızlı davranarak yurt dışına kaçtı. Bu hareketiyle Meltem’den kendisini bırakmasının intikamını almayı istedi. Ailesinden kaçar gibi gitmeyi istemese de Tarık buna mecbur kaldı. Tarık’ın Orhan’a zarar verdiği iddia edildiği için Tarık kaçarak yurtdışına kaçtı.
Tarık karakteri yeniden gelecek mi?
ATV’de yayınlanan sevilen günlük dizi Beni Bırakma’da Tarık karakterini canlandıran Emrah Karaduman diziden ayrıldı. Emrah Akduman, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile de duyurdu.
Akduman, 2018 yılı Ocak ayından beri izleyicinin katkılarıyla büyüdüklerini, güçlendiklerini ve çoğaldıklarını yazdı. Bütün dizi ekibi ile izleyicilere teşekkürlerini ileten oyuncu, Ankara’ya da veda etti. Bu vedalardan da anlaşılacağı gibi Tarık karakteri diziye tekrardan dönmeyecek. Beni Bırakma gibi günlük yayınlanan dizilerin senaryoları sürekli değiştiği için, Tarık karakterinin yerine diziye yeni bir isim katılacaktır.