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Beni Bırakma Tarık neden yok, diziden ayrıldı mı? ? Emrah Akduman diziye geri dönecek mi?

Hafta içinde ATV'de izleyici ile buluşan Beni Bırakma yeni bölümleri ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Beni Bırakma dizisinde Tarık karakteri senaryo gereğince 542. Bölümde yurtdışına gidiyor. Beni Bırakma Tarık neden gitti? Beni Bırakma Tarık diziye veda mı ediyor? Beni Bırakma Tarık geri dönecek mi? Merak edilen her şey haberimizde.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:07
Beni Bırakma Tarık neden yok, diziden ayrıldı mı? ? Emrah Akduman diziye geri dönecek mi?
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Beni Bırakma isimli dizide Meltem, Tarık’ı polislerin götürmesini beklemekteydi. Fakat Tarık hızlı davranarak yurt dışına kaçtı. Bu hareketiyle Meltem’den kendisini bırakmasının intikamını almayı istedi. Ailesinden kaçar gibi gitmeyi istemese de Tarık buna mecbur kaldı. Tarık’ın Orhan’a zarar verdiği iddia edildiği için Tarık kaçarak yurtdışına kaçtı.

Dizinin 5 Şubat tarihinde ekrana gelen bölümde Tarık, taksiye bindi ve gitti. Tarık gittiği sırada; “Ben ölene kadar doğduğum bu şehirde yaşayıp mutlu günler geçirmek istedim. Sen benim evimsin Ankara seni çok özleyeceğim. Şimdi evimden uzaklaşıyorum. Güldüğüm heyecanlandığım ağladığım canımı yakan her şeyi kalbime gömüp götürüyorum. Beni ben yapan her şeyi yanıma alıp bambaşka bir ülkeye gidiyorum. Belki de bu şehre bir daha dönmeyeceğim. Canımın yarısını kızımı sana emanet ediyorum” dedi.

Tarık karakteri yeniden gelecek mi?

ATV’de yayınlanan sevilen günlük dizi Beni Bırakma’da Tarık karakterini canlandıran Emrah Karaduman diziden ayrıldı. Emrah Akduman, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile de duyurdu.

Akduman, 2018 yılı Ocak ayından beri izleyicinin katkılarıyla büyüdüklerini, güçlendiklerini ve çoğaldıklarını yazdı. Bütün dizi ekibi ile izleyicilere teşekkürlerini ileten oyuncu, Ankara’ya da veda etti. Bu vedalardan da anlaşılacağı gibi Tarık karakteri diziye tekrardan dönmeyecek. Beni Bırakma gibi günlük yayınlanan dizilerin senaryoları sürekli değiştiği için, Tarık karakterinin yerine diziye yeni bir isim katılacaktır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaTarıkEmrak Akduman
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