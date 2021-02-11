Beni Bırakma Tarık neden yok, diziden ayrıldı mı? ? Emrah Akduman diziye geri dönecek mi?

Beni Bırakma isimli dizide Meltem, Tarık’ı polislerin götürmesini beklemekteydi. Fakat Tarık hızlı davranarak yurt dışına kaçtı. Bu hareketiyle Meltem’den kendisini bırakmasının intikamını almayı istedi. Ailesinden kaçar gibi gitmeyi istemese de Tarık buna mecbur kaldı. Tarık’ın Orhan’a zarar verdiği iddia edildiği için Tarık kaçarak yurtdışına kaçtı.

Tarık karakteri yeniden gelecek mi?

Dizinin 5 Şubat tarihinde ekrana gelen bölümde Tarık, taksiye bindi ve gitti. Tarık gittiği sırada; “Ben ölene kadar doğduğum bu şehirde yaşayıp mutlu günler geçirmek istedim. Sen benim evimsin Ankara seni çok özleyeceğim. Şimdi evimden uzaklaşıyorum. Güldüğüm heyecanlandığım ağladığım canımı yakan her şeyi kalbime gömüp götürüyorum. Beni ben yapan her şeyi yanıma alıp bambaşka bir ülkeye gidiyorum. Belki de bu şehre bir daha dönmeyeceğim. Canımın yarısını kızımı sana emanet ediyorum” dedi.

ATV’de yayınlanan sevilen günlük dizi Beni Bırakma’da Tarık karakterini canlandıran Emrah Karaduman diziden ayrıldı. Emrah Akduman, diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile de duyurdu.

Akduman, 2018 yılı Ocak ayından beri izleyicinin katkılarıyla büyüdüklerini, güçlendiklerini ve çoğaldıklarını yazdı. Bütün dizi ekibi ile izleyicilere teşekkürlerini ileten oyuncu, Ankara’ya da veda etti. Bu vedalardan da anlaşılacağı gibi Tarık karakteri diziye tekrardan dönmeyecek. Beni Bırakma gibi günlük yayınlanan dizilerin senaryoları sürekli değiştiği için, Tarık karakterinin yerine diziye yeni bir isim katılacaktır.