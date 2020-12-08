Beni Bırakma Seher kimdir? Şebnem Gürsoy Talay hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya katılan Seher karakteri dikkat çekti. Seher dizide Cengiz’in eşi ve Emre’nin halasıdır. Dizide Seher karakterine Şebnem Gürsoy Talay hayat veriyor.

Şebnem Gürsoy Talay kimdir?

1964 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu pek çok dizide yer almıştır. 126 cm boyunda ve 62 kilo olan oyuncu ilk olarak 1986 yılında Suçumuz İnsan Olmak adlı film ile kamera karşısına geçmiştir. Şebnem Gürsoy Talay’ın yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekildedir;

Beni Affet

Kehribar

Ankara’nın Dikmeni

Hayat Devam Ediyor

Mazi Kalbimde Yaradır

Kasabanın İncisi

Bizim Evin Halleri

Çatısız Kadınlar

Ah Ana