İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Beni Bırakma Pelin kimdir? Aysu Tunca hakkında bilgiler

Beni Bırakma dizisinde Pelin karakteri dikkat çekti. Dizinin sevenleri Beni Bırakma Pelin kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 23:07
Beni Bırakma Pelin kimdir? Aysu Tunca hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV’nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda da başarısını sürdürdü. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken karakterlerinden biri de Pelin karakteri oldu. Pelin karakterine oyuncu Aysu Tunca hayat veriyor.

Pelin dizide Cansu’nun yakın arkadaşıdır ve Cansu’nun zor zamanlarında yanında oluyor. Cansu canı her sıkkın olduğunda Pelin ile dertleşir.

Aysu Tunca kimdir?

Beni Bırakma dizisinin Pelin’i Aysu Tunca 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 167 cm boyunda ve 52 kilodur. Güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro bölümü mezunudur. Tunca’nın ilk kamera önü deneyimi Beni Bırakma dizisidir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor

Popüler Haberler

Beni Bırakma Ahmet kimdir? Kaan Berk Gültekin hakkında bilgiler
Beni Bırakma Pelin kimdir? Aysu Tunca hakkında bilgiler
Beni Bırakma dizisi konusu ve yayın saati
Emanet Cenger kimdir? Ömer Gecü hakkında bilgiler
Emanet dizisinde Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gözde Gürkan)
Emanet Ziya kimdir? Tolga Pancaroğlu hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Baraj dizisine yeni gelen oyuncular kimler? Diziden ayrılan oyuncu oldu mu?
Exxen Bu Benim Masalım dizisi oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Akrep dizisi Akrep karakteri kimdir? Yusuf Çim hakkında bilgiler
Yumurtaların üzerindeki numaraların anlamı nedir? İyi yumurta nasıl anlaşılır?
TRT 1 Macaristan Türkiye maçı canlı yayın şifresiz izle
Ya İstiklal Ya Ölüm Dizisi Atatürk’ü oynayan oyuncu kimdir?
Doğum borçlanmasına kredi kullandıran bankalar
Emekli maaşına yüzde 5 kesinti uygulanacak!
Akrep dizisi İpek karakteri kimdir? Esila Umut hakkında bilgiler
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Akrep dizisinin önemli karakterlerinden olan Berna kimdir? Başak Daşman
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar hakkında bilgiler
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2020
4 Kardeşin Hayatlarını Konu Alan Kardeşlerim Dizisi ATV Ekranlarında

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.