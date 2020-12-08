Beni Bırakma Pelin kimdir? Aysu Tunca hakkında bilgiler

ATV’nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda da başarısını sürdürdü. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken karakterlerinden biri de Pelin karakteri oldu. Pelin karakterine oyuncu Aysu Tunca hayat veriyor.

Aysu Tunca kimdir?

Pelin dizide Cansu’nun yakın arkadaşıdır ve Cansu’nun zor zamanlarında yanında oluyor. Cansu canı her sıkkın olduğunda Pelin ile dertleşir.

Beni Bırakma dizisinin Pelin’i Aysu Tunca 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu 167 cm boyunda ve 52 kilodur. Güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi’nde Tiyatro bölümü mezunudur. Tunca’nın ilk kamera önü deneyimi Beni Bırakma dizisidir.