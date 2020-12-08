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Beni Bırakma Mehmet kimdir? Şükrü Masat hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde yer alan Mehmet karakterine gerçek hayatta kimin can verdiği merak edilmektedir. Dizide Mehmet rolünü Şükrü Masat oynamaktadır. Daha önce tiyatro oyunlarında yer alan Masat'ın ilk deneyimi Beni Bırakma'dır.

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma Mehmet kimdir? Şükrü Masat hakkında bilgiler
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ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Beni Bırakma dizisinin Mehmet’inin kim olduğu ve kim tarafından canlandırıldığı merak edilmektedir. Dizide Mehmet karakterine Şükrü Masat hayat vermektedir.

Beni Bırakma Mehmet Kimdir?

Dizide Mehmet, Sıla’ya aşıktır. Bir kafede çalışan Mehmet parasal problemler yaşamaktadır. Mehmet Sıla’yı kazanmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Şükrü Masat Kimdir?

1993 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şükrü Masat ilk olarak Gazi Üniversitesi Elektronik bölümünü ardından ise Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamlamıştır. Tiyatro ile ilgilenen Masat, Vanya Dayı, Ateşbaz, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe gibi pek çok oyunda rol almıştır. Şükrü Masat’ın ilk televizyon deneyimi ise Beni Bırakma dizisi ile olmuştur.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
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BenibırakmaMehmet
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