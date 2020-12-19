Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.
Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.
Beni Bırakma yeni oyuncuları
Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;
Berkay Veli – Emre – Ayrıldı
Merve Üçer – Elif – Ayrıldı
Emrah Akduman – Tarık
Esengül Aypek – Meltem
Onur Aziz Özdemir -Berk
Eda Nur Gülbudak – Gönül
Gökberk Yıldırım -Yusuf
Hazal Eylül Çelik-Firuze
Okan Şenozan