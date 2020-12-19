İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 10:05
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık

Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 19.12.2020 10:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziBeni Bırakma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Netflix House of the Dragon konusu ne? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Mucize Doktor dizisi oyuncusu Seda Bakan'dan şok paylaşım!
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Akıncı dizisinden yeni tanıtım fragmanı yayınladı
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?
Bu yılbaşında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü yayınlanacak mı? Konuklar kimler olacak?

Popüler Haberler

Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
İŞKUR evde yapılabilecek iş nasıl bulunur? İŞKUR evde ek iş veriyor mu?
Deniz ulaştırma işletme mühendisi nasıl olunur?
Arıza Dizisi Yavuz kimdir? (Kemal Balıbaş)
2021 İzmir fen liseleri taban puanları
Kanal D Set Ekstra programının sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay'ın hayatı
19 Aralık 2020 Cumartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
HGS çağrı merkezi ile bakiye sorgulama 2020
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
2020'de bitcoin ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoin ile yatırım yapmak mantıklı mı?
Hangi araba markası hangi ülkeye ait? Kendi otomobilini üreten ülkeler ve araba markaları
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz edilir mi, nasıl itiraz edilir? Sokağa çıkma yasağı ceza itiraz dilekçesi
Jandarma asayiş ve komando uzman erbaş alımı başlıyor! Alım tarihi ve başvuru detayları
2019-2020 Yılı bölümlerine göre 2 ve 4 yıllık özel üniversite güncel fiyatları
Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırdı
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Annenin Günahı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2020 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Aralık 2020 tarihinde yararlanılabilecek destekler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.