Beni Bırakma Hülya kimdir? Gonca Yakut'un hayatı ve rol aldığı yapımlar

ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma’da heyecan verici bölümler devam ediyor. Dizide Zeynep’in annesi olan Hülya karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Hülya karakterini Gonca Yakut canlandırmaktadır.

Beni Bırakma Hülya Kimdir?

Zeynep karakterinin annesi olan Hülya, kızının geçmişte yaptığı hataların bedelini ödemek durumunda kalmaktadır. Bu durumdan yalnızca Zeynep değil annesi ve yakınları da etkilenmektedir.

Gonca Yakut Kimdir?

1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gonca Yakut, Ankara Üniversitesi’nde Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde öğrenim görmüştür. İlk olarak 2012’de Açlığa Doymak isimli dizide oynayan Yakut sonrasında Sevdim Seni Bir Kere ve Yılanların Öcü isimli yapımlarda rol almıştır.