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Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 06:23
Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 11.10.2020 06:23
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Edanur GülbudakBeni Bırakma
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