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Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Edanur Gülbudak nereli, yaşı kaç?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Edanur Gülbudak nereli, yaşı kaç? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 10 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Edanur Gülbudak nereli, yaşı kaç? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 17:00
Beni Bırakma Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Edanur Gülbudak nereli, yaşı kaç?
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 10.09.2020 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Edanur GülbudakBeni Bırakma
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