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Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak yaşı ve oynadığı diziler

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak yaşı ve oynadığı diziler konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Beni Bırakma Gönül kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 00:02
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak yaşı ve oynadığı diziler
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 20.11.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Edanur GülbudakBeni Bırakma
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