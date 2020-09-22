İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 22 Eylül 2020 Salı gününde yayınlanan haberimizde Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 22:21
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 22.09.2020 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Edanur GülbudakBeni Bırakma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marvel dizisi WandaVision'un ilk fragmanı yayınlandı
Marvel dizisi WandaVision'un ilk fragmanı yayınlandı
Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı başvuru şartları nelerdir? Yarışmayı kim sunacak?
Şans Kapıyı Çalınca yarışma programı başvuru şartları nelerdir? Yarışmayı kim sunacak?
24 yaşındaki genç oyuncu Zendaya en iyi kadın drama oyuncusu ödülünün sahibi oldu
24 yaşındaki genç oyuncu Zendaya en iyi kadın drama oyuncusu ödülünün sahibi oldu
Ukraynalı ünlü model koronavirüse yakalandı
Ukraynalı ünlü model koronavirüse yakalandı
2020 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu!
2020 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu!
Adalet Bakanı Gül'den Aleyna Çakır olayıyla ilgili yorum: Hakimin savcının televizyonu yok
Adalet Bakanı Gül'den Aleyna Çakır olayıyla ilgili yorum: Hakimin savcının televizyonu yok

Popüler Haberler

Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
50000 tl ye alınabilecek en iyi otomobil markaları 2020
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2020
Aviva BES devlet katkısı ne kadar? 2020
Mazot gübre desteği almak için gerekli belgeler? 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek?
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz dizi oyuncuları ve dizi konusu
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır?
Cumali Benim Adım Melek'dan ayrıldı mı? Yeni sezonda Nizam Namidar Benim Adım Melek'da olmayacak mı?
Koronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik nasıl yapılmalı?
Yeni Renault Captur ne zaman Türkiye'de satılacak? 2020 Renault Captur özellikleri
Kanal D Ana Haber programı sunucusu Buket Aydın kimdir? nerelidir? Buket Aydın hakkında bilgiler
23 Nisan'da çocuklar için evde yapılabilecek etkinlikler nelerdir? 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri nasıl yapılacak?
Edho Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Eylül 2020
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 22 Eylül 2020 Salı
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.