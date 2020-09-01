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Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:59
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:59
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Anahtar Kelimeler:
Edanur GülbudakBeni Bırakma
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