Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.

Edanur Gülbudak kimdir?

Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göreGönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.