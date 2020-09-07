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Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? konusuyla ilgili olarak 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:39
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Edanur GülbudakBeni Bırakma
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