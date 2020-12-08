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Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik hakkında bilgiler

Sevilen günlük dizi Beni Bırakma kadrosuna yeni isimleri dahil etti. Yeni sezona kadroya dahil olan isimlerden Firuze karakteri dikkat çekti. Dizinin sevenleri Beni Bırakma Firuze kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik hakkında bilgiler
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ATV’nin sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda da başarısını sürdürüyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil olurken bu isimlerden biri olan Firuze dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beni Bırakma Firuze kimdir?

Firuze bir özel okulda öğretmen olarak çalışmaktadır. İdealist bir öğretmen olan Firuze karakteri ve nazik kişiliğiyle öne çıkıyor. Firuze Leyla sayesinde Tarık ile tanışacak ve hayatı baştan aşağı değişecektir. Fakat Meltem bu durumdan hoşnut olmayacak ve Firuze ile Meltem arasından gerginlik olacak.

Hazal Eylül Çelik kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Firuze karakterine hayat veren güzel oyuncu 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 173 cm boyunda ve 53 kilo olan güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümüz mezunudur. Çelik kariyerine yine bir günlük dizi olan Beni Affet ile başlamış ve bu dizide 397 bölüm yer almıştır. Güzel oyuncu ilerleyen yıllarda Aşk Laftan Anlamaz dizisinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
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