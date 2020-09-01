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Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Beni Bırakma Firuze kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 17:20
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazal Eylül Çelik kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Beni Bırakma dizisinin kadın başrolü Hazal Eylül Çelik oldu. 2 sezondur Sıla karakterine hayat veren Suda Doğar diziden ayrıldı. Böylelikle Beni Bırakma 3. sezonunda Tarık’ın partneri Hazal Çelik olmuş oldu. Çelik, dizide Firuze karakterine hayat verecektir.

Beni Bırakma Firuze kimdir?


Beni Bırakma dizisinde Firuze karakteri 20’li yaşlarının sonunda güzel ve akıllı bir kızdır. Korkusuz olmasına rağmen kendisine güvenli bir liman arayan Firuze hayatında her zaman mücadele etmiştir. Sıla’yı kaybettikten sonra uzunca bir süre kendini bulamayan Tarık’ın yaralarına Firuze merhem olacaktır.

Hazal Eylül Çelik kimdir?

2 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sektöre Ankara’da tiyatro ile başlayan Çelik akabinde Focus Film ile çalışmaya başladı. Deniz Yıldızı adlı günlük diziyle üç sezon boyunca ekranlarda yer alan Çelik akabinde Beni Affet dizisinin başrolünü üstlenmiştir.

Çelik, Beni Affet dizisinden ayrılırken haftalık dizi projelerinde yer almak istemesine rağmen günlük dizi Beni Affet’e transfer olmuştur.



Son Güncelleme: 01.09.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
Hazal Eylül ÇelikBeni Bırakma
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