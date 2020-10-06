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Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

ATV ekranlarının günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezona merhaba dedi. Dizinin yeni sezonunda bazı oyunlarla yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler katıldı. İzleyiciler kadroya katılan yeni isimlerin ardından Beni Bırakma oyuncularını araştırmaya başladı.

06 Ekim 2020 Salı 16:33
Beni Bırakma dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
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ATV ekranlarının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yeni sezonda oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etti. 2018 yılında yayın hayatına başlayan dizi günlük dizi olarak izleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizilerin arasında yer alıyor. Dizide yeni sezon önce bazı isimlerle yollar ayrılırken, kadroya yeni isimler dahil oldu.

Focus Film’in yapımcılığını üstlendiği dizide Emrah Akduman, Esengül Aypek, Fatih Gühan, Özlem Boyacı ve Şebnem Gürsoy gibi isimlerle yola devam edildi. Dizi hafta içi her gün saat 14:00’de izleyici karşısına çıkıyor.

Beni Bırakma yeni oyuncuları

Yeni sezonda Beni Bırakma dizinden ayrılan ve diziye devam eden isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Berkay Veli – Emre – Ayrıldı

Merve Üçer – Elif – Ayrıldı

Emrah Akduman – Tarık


Sude Doğar – Sıla – Ayrıldı

Esengül Aypek – Meltem

Onur Aziz Özdemir -Berk

Eda Nur Gülbudak – Gönül

Gökberk Yıldırım -Yusuf

Hazal Eylül Çelik-Firuze

Okan Şenozan



Son Güncelleme: 06.10.2020 16:33
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Beni BırakmaDiziATV
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