Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Beni Bırakma başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Gönül karakteriyle alakalı izleyiciler araştırmalarına başladılar.
Beni Bırakma Gönül Kimdir?
Edanur Gülbudak Kimdir?
1998 doğumlu olan Edanur Gülbudak, dizi sektöründe henüz çok yenidir. Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan oyuncunun daha önceden oyunculuk dersleri aldığı ve halen eğitim almaya devam ettiği bilinmektedir. Youtube camiasında tanınan isimlerden olan Başak Karahan ile yakın arkadaş olan Edanur Gülbudak dizide gösterdiği performans ile beğenileri toplamaktadır.
Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13