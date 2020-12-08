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Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Beni Bırakma'da Gönül karakterine hayat veren oyuncu izleyenler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Dizide Gönül karakterine Edanur Gülbudak hayat veriyor...

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor!
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ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Beni Bırakma başarılı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizide dikkat çeken isimlerden biri olan Gönül karakteriyle alakalı izleyiciler araştırmalarına başladılar.

Beni Bırakma Gönül Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Gönül karakteri Yusuf’a karşı olan aşkı ile bilinmektedir. Yusuf’un hem karakterini beğenen hem de ailesi için yaptığı fedakarlıklardan haberi olan Gönül, uzun senelerdir Yusuf’a karşı sevgi duymaktadır. Bir süredir birlikte olan Yusuf ve Gönül çifti artık yavaş yavaş evlilik hayalleri kurmaya başlamışlardır. Dizide Gönül karakterine Edanur Gülbudak hayat vermektedir.

Edanur Gülbudak Kimdir?

1998 doğumlu olan Edanur Gülbudak, dizi sektöründe henüz çok yenidir. Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan oyuncunun daha önceden oyunculuk dersleri aldığı ve halen eğitim almaya devam ettiği bilinmektedir. Youtube camiasında tanınan isimlerden olan Başak Karahan ile yakın arkadaş olan Edanur Gülbudak dizide gösterdiği performans ile beğenileri toplamaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
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ATVBeni BırakmaEdanur GülbudakGönül
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