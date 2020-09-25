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Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü Edanur Gülbudak'ın hayat hikayesi!

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü Edanur Gülbudak'ın hayat hikayesi! konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 25 Eylül 2020 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 23:42
Beni Bırakma dizisinin Gönül'ü Edanur Gülbudak'ın hayat hikayesi!
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Beni Bırakma 4. sezonuna yeni kanlarla devam etmeyi planlıyor. Elif ve Emre karakterleri dizinin ana karakterleriyken, Berkay Veli ile Merve Üçer diziden ayrılmıştı.


Dizinin yeni sezonunda kadın ve erkek başrol oyuncuları değişti. Buna göre Edanur Gülbudak Gönül ile Gökberk Yıldırım dizinin yeni başrolleri olacak.

Edanur Gülbudak kimdir?

11 Aralık 1998 tarihinde Isparta’da dünyaya gelen Gülbudak, mankenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Ebru Ay’dan oyunculuk dersleri alan Gülbudak, Nilgün Sağyaşar yapımcılığında yeni fırsatlar bulmuştur. Beni Bırakma’da Gönül karakterine hayat veren genç oyuncu dizinin başrolü olmuştur.

Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir?

Yaşantısı boyunca maddi sorunlar yaşasa da eğitim hayatını başarıyla sürdürmekte olan Gönül’ün hayatı, Yusuf ile karşılaşınca baştan aşağı değişecektir. Gönül’ün hayatı Yusuf ile tanıştıktan sonra zorlansa da ikili bütün zorlukların üstesinden gelebileceklerini düşünmektedir.



Son Güncelleme: 25.09.2020 23:42
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Anahtar Kelimeler:
Edanur GülbudakBeni Bırakma
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