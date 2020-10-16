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Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi!

Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi! haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 16 Ekim 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi! haberi için 16 Ekim 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:16
Beni Bırakma dizisinin Berk'i Onur Aziz'ın hayat hikayesi!
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Focus Film ve MG Yapım tarafından hazırlanan günlük dizi Beni Bırakma'da yeni sezon oyuncu seçmeleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda yer alacak yeni isimlerden biri de Onur Aziz Özdemir oldu. Özdemir, dizide Berk karakterine hayat verecek.

Onur Aziz Özdemir kimdir?


Ankara Üniversitesi öğrencisi olan Özdemir tiyatro eğitimleri almıştır. 20 yaşındaki genç oyuncunun ilk kamera önü tecrübesi Beni Bırakma ile olacak. Tiyatro kulübüyle birçok defa sahneye çıkan Özdemir oyunculukta başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Beni Bırakma Berk Özdemir kimdir?

Dizide Berk Firuze’nin arkadaşları arasında yer almaktadır. Firuze ile Berk  arasında bir yakınlaşma olması  beklenirken, Berk aşkı için her şeyi göze alabilecek düzeyde gözü kara bir kişidir.  



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:16
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