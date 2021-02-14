Beni Bırakma dizisine Hakan karakteri ile giriş yapan Cenay Türksever kimdir?

Beni Bırakma’nın düşen reytingleri üzerine senaryoyu değiştirme kararı alan dizinin yapımcıları, diziden Emrah Akduman yani Tarık karakterini çıkardı. Onun yerine gelecek olan Hakan Kocaoğlu karakterini canlandırması üzerine de oyuncu Cenay Türksever diziye dahil oldu.

Çok merak edilen Hakan karakterinin dizideki hikayesi ise şu şekilde;

Dizide 30’lu yaşlarda olan Hakan hem yakışıklı hem de zengindir. Kesin bir duruşu olan Hakan, zekası ile de dikkat çeker. Kolay kolay aşık olmayan Hakan yine de aşkı aramaktadır.

CENAY TÜRKSEVER

31 yaşında olan yakışıklı oyuncu Bulgaristan’da doğmuştur. Önceleri modellik yapan Türksever daha sonra oyunculuk dersleri almıştır ve modelliği bırakmıştır. İlk projesi olan Elif dizisi ile adını duyuran Türksever, yoluna Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile devam etmiştir. Son projesi ise yeni katıldığı Bırakma Beni’dir.

Sevilen oyuncu 88 kilo olup 1.90 metre boyundadır.