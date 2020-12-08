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Beni Bırakma dizisindeki Sıla karakterini kim canlandırıyor?

ATV ekranlarında günlük dizi olarak izlenen Beni Bırakma dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin önemli isimlerinden olan Sıla karakterine kimin hayat verdiği de merak edilenler arasında yer alıyor. Dizide Sıla karakterini Sude Doğar canlandırıyor...

08 Aralık 2020 Salı 23:09
Beni Bırakma dizisindeki Sıla karakterini kim canlandırıyor?
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ATV ekranlarında yayınlanan günlük dizi Beni Bırakma izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Dizide yaşanan gelişmeler her geçen gün heyecan kat sayısının artmasına neden oluyor. Son olarak dizide Sıla karakteri ile ekranlara gelen oyuncunun gösterdiği performans sonrasında izleyiciler araştırma yapmaya başladılar.

Beni Bırakma Sıla Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Sıla karakteri Tarık karakteri ile birlikte olmak isteyen ve devamlı onun çevresinde dolaşan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizide Sıla, Tarık ve Kerem arasında devamlı olarak birtakım gelişmeler yaşanmaktadır. Pek çok olayın arka planında yer alan Sıla karakteri bir türlü Tarık karakterinin peşini bırakmamaktadır. Sıla karakteri Tarık’ı elde etmek adına pek çok gizli iş çevirmektedir. Dizide Sıla karakterine Sude Doğar hayat vermektedir.

Sude Doğar Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Sıla karakterine hayat veren Sude Doğar 1997 senesinde doğmuştur. ODTÜ Matematik Bölümü’nde okuyarak eğitimine devam eden Sude Doğar bir yandan da oyunculuk ve tiyatro ile yakından ilgilenmektedir. İlk dizi oyunculuğu deneyimini Beni Bırakma dizisiyle birlikte elde eden başarılı oyuncu 224 bölümdür dizi kadrosundadır. Daha önce pek çok tiyatro oyununda da yer alan Sude Doğar’ın sonraki sezonda dizi kadrosunda olmayacağına yönelik iddialar ortaya konmaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Sude DoğarBeni BırakmaATVGünlük Dizi
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