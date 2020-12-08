Beni Bırakma dizisinde Yusuf karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Gökberk Yıldırım)

Beni Bırakma Yusuf kimdir?

Özü sözü bir gençtir, hayatı boyunca önüne pek çok engel çıkmıştır. Ablası Firuze’yi çok seviyor ve ona elinden geldiği kadar destek vermektedir.

Herkesin bildiği üzere ablası rehber öğretmenliği yapmaktadır, ancak zor şartlar altında okumuştur. Zamanında buralara gelebilmek için maddi zorluklar yaşamıştır. Yusuf ise ablasının okuması için makine mühendisliği bölümünden ayrılarak ablasının okumasını sağlamıştır.

Gökberk Yıldırım kimdir?

Son yıllarda daha da göz kamaştıran bu genç oyuncumuz 1991 yılında Ankara'da doğdu ve liseyi bitirdikten sonra oyunculuğa yöneldi. Tüm eğitimini büyüdüğü Ankara'da tamamladı.

Yani oyunculuk eğitimi almak için üniversite eğitimini ertelemiştir. Ancak 2014 yılında Beni Affet dizisi ile çıkış yapmıştır.

Günlük dizi olan bu projede 869 bölüm yer alarak dizinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Burada canlandırdığı karakterle herkesi tarafından tanınan ve sevilen birisi olmuştur.

Kısaca kariyerine 2014 yılında adım attı diyebiliriz. Kariyerinden bu yana yer aldığı toplam proje sayısı ikidir.

Gökberk Yıldırım’ın Rol Aldığı diziler