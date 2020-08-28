Beni Bırakma Dizisi'nde rol alan Yusuf gerçek hayatta kimdir?

Beni Bırakma Dizisinde Rol Alan Yusuf Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Yusuf rolüyle izlediğimiz oyuncumuzun asıl adı Gökberk Yıldırım’dır. 29 yaşında olan başarılı oyuncu Ankara doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Ankara’da okumuştur. Oyuncu olma kararını lisede vermiştir. Oyuncumuz 1.83 boy ve 77kg’dır.

Türkiye’ye kendisini günlük diziler yoluyla tanıtmıştır. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Star TV’de yayınlanmış olan Beni Affet dizisiyle başlamıştır. 2019 yılında İnanç Yılan Bireysel Oyunculuk eğitimi almış ve 2011 yılında Deniz Gökçe Bireysel Oyunculuk eğitime de alarak kendisini geliştirmiştir.

Gökberk Yıldırım’ın Sosyal Medya Hesabı

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 106 paylaşımı ve 233.000 takipçisi vardır. Paylaşımlarını genellikle rol aldığı dizi setlerinden fotoğraf paylaşımı yapan başarılı oyuncu, rol aldığı dizilerden büyük keyif aldığını da açıkça belli etmektedir.

Gökberk Yıldırım’ın Rol Aldığı Diziler

2020-Beni Bırakma (Yusuf)

2016-Aşk ve Günah (Berk)

2015-Deniz Yıldızı

2015-Beni Affet (Murat Kozan)

Gökberk Yıldırım’ın Sevgilisi Var mı?

Yakışıklı oyuncunun özellikle bayan takipçilerinin merak ettiği bu soru kimseler tarafından bilinmemektedir.