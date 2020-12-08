Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)

Beni Bırakma Ömer kimdir?

Hedefleri olan, ailesinin tersine daha sakin ve temiz kalpli birisidir, fakat ailesinin yüzüne bazı anlarda zor durumda kalmaktadır. Özellikle abisi Cihan ve annesi İkbal’in yüzünden istemediği şeyler yaşamaktadır.

Tüm bunlara rağmen derslerine odaklanarak kendisine bir şeyler katma yolundan dönmeyen birisidir. Leyla ile aynı okulda bulunmaktadır. İkili yakın arkadaşlardır.

Buğra Gündoğdu kimdir?

Kendisi hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Daha yeni kariyer alanında atılım gösteren genç bir oyuncumuzdur.

Bu kendisinin ilk dizisidir, daha kariyerinin başlarında olan oyuncumuz göstermiş olduğu performansla ilerleyen zamanlarda adından epey söz ettirecek gibi duruyor.

Dizide hayat verdiği Ömer karakteriyle oldukça beğenildi. Böyle devam etmesi durumunda kariyerinde emin adımlarla yükseklere çıkacaktır.