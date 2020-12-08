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Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)

Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterine hayat veren oyuncumuz Buğra Gündoğdu kimdir? Buğra Gündoğdu daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sevgilisi var mı? kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur?

08 Aralık 2020 Salı 21:00
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
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Beni Bırakma Ömer kimdir?

Hedefleri olan, ailesinin tersine daha sakin ve temiz kalpli birisidir, fakat ailesinin yüzüne bazı anlarda zor durumda kalmaktadır. Özellikle abisi Cihan ve annesi İkbal’in yüzünden istemediği şeyler yaşamaktadır.

Tüm bunlara rağmen derslerine odaklanarak kendisine bir şeyler katma yolundan dönmeyen birisidir. Leyla ile aynı okulda bulunmaktadır. İkili yakın arkadaşlardır.

Buğra Gündoğdu kimdir?

Kendisi hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Daha yeni kariyer alanında atılım gösteren genç bir oyuncumuzdur.

Bu kendisinin ilk dizisidir, daha kariyerinin başlarında olan oyuncumuz göstermiş olduğu performansla ilerleyen zamanlarda adından epey söz ettirecek gibi duruyor.

Dizide hayat verdiği Ömer karakteriyle oldukça beğenildi. Böyle devam etmesi durumunda kariyerinde emin adımlarla yükseklere çıkacaktır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaDiziATV
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