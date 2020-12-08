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Beni Bırakma dizisinde Meltem karakterine kim hayat veriyor?

ATV ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen Beni Bırakma dizisinin Meltem'i oyunculuğu ile takdir topluyor. Dizide Meltem karakterine Esengül Aypek hayat veriyor...

08 Aralık 2020 Salı 23:13
Beni Bırakma dizisinde Meltem karakterine kim hayat veriyor?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve izleticiler tarafından en çok takip edilen günlük diziler arasında yer alan Beni Bırakma dizisindeki bazı karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak dizide Meltem karakteri olarak izlenen oyuncunun kim olduğu soruşturulmaya başlandı.

Beni Bırakma Dizisi Meltem Kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Beni Bırakma’nın Meltem karakteri hedeflerini gerçekleştirebilmek adına zaman zaman acımasız davranışlarda bulunabilen ve gözü kimseyi görmeyen bir kadın olabilmektedir. Bu özelliği ile korkulan bir isim haline gelen Meltem karakterinin hedefine ulaşmak için yapmayacağı şey yoktur. Meltem’in dizideki en önemli hedefi Tarık karakteridir. Onu çok sevmektedir ve onu elde etmek adına elinden gelen her şeyi yapmakta, hatta insanlara zarar bile verebilmektedir. Beni Bırakma dizisinde Meltem karakterine Esengül Aypek hayat vermektedir.

Esengül Aypek Kimdir?

Meltem karakteri ile ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Beni Bırakma’da kariyerine devam eden Esengül Aypek, 1993 doğumludur. Ankara’da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlaması sonrasında hayatını oyunculuğa doğru yönlendirmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alması ardından bir Ankara dizisi olan Beni Affet’te oynamaya başlamıştır. 414 bölüm boyunca yer aldığı Beni Affet dizisi ardından ise Beni Bırakma dizisine geçiş yapmıştır. Günlük diziler dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biridir.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:13
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Beni BırakmaEsengül AypekATVMeltem
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