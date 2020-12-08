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Beni Bırakma dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Emine Koyuncular)

Beni Bırakma dizisinde Leyla karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Daha önce katıldığı dizi ve filmler hangileridir? Oyuncumuz eğitim hayatını nerede tamamlamıştır? Evli midir?

08 Aralık 2020 Salı 20:59
Beni Bırakma dizisinde Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Emine Koyuncular)
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Beni Bırakma Leyla kimdir?

Tarık’ın ilk sevdiği olan Ayşegül’ün kızıdır. Dizide Leyla Mersin’de dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını da Mersin’de tamamlamıştır. Mersin’de bulunmasının nedeniyse annesinin kızını Tarık ve ailesinden saklamak istemesi ve onlardan ayrılmasıdır.

Annesi kötü bir hastalığa düşünce kızını bırakacak kimseler bulamaz ver tek tanıdığı Tarık’a gider. Kızına sahip çıkmasını ister. Sonrasında kendisinin kızı olduğunu öğrenir.

Emine Koyuncular kimdir?

Kariyerine yeni adım atan ve ilk projesi olan güzel ve genç oyuncumuzun yirmili yaşlarda olduğu ve İstanbul’da dünyaya geldiği bilinmektedir.

Oyuncu hakkında çok az bilgiye sahip olunsa da kendisinin yer aldığı il dizi diyebiliriz. Yani kariyerine 2018 yılında başlamıştır.

Şu ana dek yer aldığı diziden belli oluyor ki oyuncumuzun geleceği oldukça parlak. Performansı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren oyuncumuz ileride daha fazla projelerde yer alacaktır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:59
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Beni BırakmaDiziATV
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