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Beni Bırakma dizisinde Emre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berkay Veli)

Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Emre karakterine hayat veren oyuncumuz Berkay Veli kimdir? Berkay Veli daha önce hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sevgilisi var mı? kaç yaşındadır? Eğitimini nerede tamamlamıştır?

08 Aralık 2020 Salı 23:09
Beni Bırakma dizisinde Emre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Berkay Veli)
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Beni Bırakma Emre Kimdir?

Zeynep’e olan aşkı kendisini ölüme kadar götürecektir, ona âşık olmadan önce daha farklı bir kişiliğe sahip olan Emre zekasıyla ve yakışıklılığıyla çevresindeki insanlardan övgü toplamaktaydı.

Halen öyle ancak bir doktor olarak artık Zeynep’e âşık olmuştur. Bundan sonra hayattan zevk alacak ve daha farklı bir insan olacaktır.

Berkay Veli kimdir?

1993 doğumlu genç oyuncu kariyerinin başında. Özellikle günlük dizilerdeki başarıları onun tanınmasını sağladı. Bu arada oyuncumuz Ankara'da doğdu ve aynı şekilde oyunculuk eğitimini tamamlayarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamladı.

İlk projesi, 2017'de Seven Ne Yapmaz isimli mini diziydi, bu yüzden 2017'ye kariyerinin başlangıcı denilebilir. Kariyerinin ilk gününden itibaren 2 projede yer alan oyuncu, kariyer basamaklarını yeni tırmanmaya başlamıştır.

Berkay Veli’nin Rol Aldığı Diziler

  • Seven Ne Yapmaz


Son Güncelleme: 08.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaDiziBerkay VeliEmreATV
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