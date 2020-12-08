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Beni Bırakma dizisinde Bora karakterini kim canlandırıyor?

ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan günlük dizi Beni Bırakma yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Dizide Bora karakteriyle ön plana çıkan oyuncunun ise kim olduğu merak ediliyor...

08 Aralık 2020 Salı 23:09
Beni Bırakma dizisinde Bora karakterini kim canlandırıyor?
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ATV ekranlarında yayınlanan günlük dizi Beni Bırakma’daki karakterler izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Beni Bırakma dizisinde Bora karakteri olarak izlenen oyuncunun kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı.

Beni Bırakma Bora Kimdir?

Beni Bırakma dizisindeki Bora karakteri dizinin kötü karakterlerinden biridir. Genellikle başkalarının sahip olduğu şeyleri elde etmek isteyen ve hedeflerine giden yolda önüne çıkanların canını yakmaktan çekinmeyecek bir karakterdir. Diğer yandan sevdiği kız için de tüm fedakarlıkları yapar. Onun için en yakın arkadaşına bile zarar verebilmektedir. Dizide Bora karakterine Fatih Gühan hayat vermektedir.

Fatih Gühan Kimdir?

Beni Bırakma dizisinde Bora karakteri ile karşımıza çıkan Fatih Gühan, 1993 senesinde doğmuştur.  Süleyman Demirel Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan genç oyuncu henüz kariyerinin başındadır. Yer aldığı ilk dizi olan Beni Bırakma dizisinde kötü bir karakter canlandırmasına karşın izleyiciler tarafından takdir toplamaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Beni BırakmaATVFatih GühanBora
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